Delusione Campobasso e Isernia, l’Agnone si rilancia

Il Campobasso perde la quarta partita nelle ultime sei giornate sul campo del Real Giulianova. Una partita in cui gli abruzzesi sono stati più bravi a interpretare un match difficile, molto fisico, e per questo non adatto alle caratteristiche di un Lupo che vuole sempre giocare palla a terra. Al 37’ del primo tempo il vantaggio viene firmato su calcio di rigore, provocato da un fallo di mani di Antonelli, trasformato da Tozzi Borsoi. Cogliati e Alessandro provano a raddrizzare la situazione a inizio ripresa ma a metà del secondo tempo il 2-0 di Barlafante spegne le speranze rossoblù. Delusione per i circa cinquanta tifosi accorsi al “Fadini”.

Importantissima vittoria conquistata al “Civitelle” da parte dell’Olympia Agnonese che supera per 2-0 la Savignanese. Per i granata hanno insaccato prima Matteo Corbo e poi Cristiano Ancora per un successo che fa riagganciare la zona playout.

Clamorosa sconfitta, infine, incassata dall’Isernia che a Castelfidardo, in casa di una squadra quasi retrocessa, riesce a farsi battere per 3-2. Marchigiani sempre su: primo tempo sull’1-0 grazie a Semiao. Nella seconda frazione i pentri pareggiano con Romano ma poi subiscono a ripetizione il 2-1 e il 3-1 prima del 2-3 finale, sempre a firma di Romano.