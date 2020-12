Delocalizzazione del porto di Termoli, la Lega: “Questione annosa che si sta risolvendo”

Hanno espresso soddisfazione per la delocalizzazione del depuratore del porto gli esponenti del gruppo della Lega al Comune di Termoli assieme al proprio assessore all’Ambiente, Rita Colaci. “Una questione annosa – affermano gli esponenti della Lega – che per anni ha compromesso la vocazione turistica della nostra cittadina oltre che creato numerosi disagi per la collettività termolese. Quindi, dopo l’alleggerimento del depuratore del porto con l’installazione di pompe di sollevamento che trasferiscono parte dei reflui a quello di Pantano Basso, si gettano le basi per la sua completa dismissione con evidenti vantaggi per la città di Termoli. Un plauso quindi va al Sindaco che, nel rispetto del suo programma elettorale, sta portando avanti con impegno e dedizione questo progetto per il bene della collettività”.