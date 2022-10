Della Porta alla prima uscita ufficiale al Senato: “E’ una grande responsabilità”

Il neo parlamentare sindaco di San Giacomo commenta a caldo anche l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato: “Sono contentissimo, il primo voto è andato a segno”

“Sono contentissimo, è il primo voto andato a segno”. Non nasconde la sua emozione Costanzo Della Porta, neo senatore di Fratelli d’Italia alla sua prima uscita ufficiale a Palazzo Madama per l’elezione del presidente del Senato.

Al telefono la sua voce tradisce la grande responsabilità che lo attende e che attende tutti i senatori neo eletti. “E’ una grande emozione entrare per la prima volta nell’aula del Senato. E’ un’emozione che ci carica di responsabilità per il lavoro importante che dovremo affrontare nel migliore dei modi con umiltà e spirito di abnegazione”.

Della Porta è consapevole che i mesi che attendono il neo Governo non saranno certo facili tra crisi energetiche, economiche e una guerra che, gioco-forza, coinvolgerà anche l’Italia. C’è anche da creare la nuova squadra di Governo con il primo tassello inserito, quello appunto dell’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato.

“Sarà un lavoro di grande responsabilità – ha continuato – che ci vedrà impegnati per il Paese e per il nostro Molise. Sono pronto per le sfide che ci attendono”, ha concluso Della Porta che, però, non dimentica il Molise e, nei giorni scorsi, ha già effettuato diversi incontri con i sindaci del basso Molise per una strategia che sia il più possibile condivisa.