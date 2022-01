Delitto via Vico, acquisiti tabulati e messaggi telefonici: anche quelli cancellati

Arma del delitto, tracce ematiche, telefonate e messaggi tramite apposite applicazioni social. Tutto serve per ricostruire scena dell’assassinio e soprattutto movente del delitto di Cristian Micatrotta, ucciso per strada la notte di Natale (era il 24 dicembre del 2021) in via Vico a Campobasso.



Le indagini di Procura e Carabinieri vanno di pari passo con gli accertamenti dei legali delle parti (dell’indagato e della famiglia della vittima) che hanno dato incarico a priti esperti in materia di medicina legale e criminologia.

Intanto oggi sono stati analizzati i dati che emergono dal tracciamento delle telefonate e dei messaggi che circolavano sugli smartphone dell’indagato (Gianni De vivo), della vittima e di altre tre persone che hanno assistito al episodio dell’assassino in via via Vico in pieno centro a Campobasso. Verranno recuperati anche i messaggi cancellati e recuperati attraverso metodi avanzati di indagine



La Procura della Repubblica, già giorni fa, informò le parti di aver dato incarico al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma di avviare le verifiche sugli elementi di riscontro ed oggi in particolare sono stati acquisiti i tabulati telefonici e i contenuti della messaggistica telefonica.