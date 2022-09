Delitto Romina, il 23 settembre i Carabinieri del Ris sulla scena del crimine

15 le coltellate inflittegli dal suo assassino, Pietro Ialongo. Ma quella al cuore è stata determinante. È quanto scritto nella perizia del medico legale – come riporta l’online Frosinone Web – che ha effettuato l’esame autoptico sulla salma della giovane di Cerro al Volturno. I risultati della perizia sono stati depositati nei giorni scorsi in procura. Intanto il prossimo 23 settembre i Carabinieri del Ris saranno presenti sul luogo del delitto per ricostruire la scena del crimine.