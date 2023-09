Delitto Micatrotta, 15 anni e 4 mesi a De Vivo. Tensione in aula

Ore 13.40. La Corte d’Assise di Campobasso ha deciso: Giovanni De Vivo è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di carcere per l’omicidio di Cristian Micatrotta avvenuto la sera del 24 dicembre 2021 a Campobasso, in via Vico. Esclusa la premeditazione. De Vivo è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento da stabilire in altra sede in favore delle parti civili. I giudici popolari hanno riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per omicidio volontario. La pena è stata stabilita secondo un calcolo previsto dal Codice, che applica un terzo di sconto in particolari circostanze. De Vivo è stato di fatto condannato a 23 anni, ridotti a 15 anni e 4 mesi per via della riduzione applicata. Al termine del verdetto si è registrata una forte tensione in aula, soprattutto tra familiari e amici della vittima. Una parente sarebbe stata allontanata dal presidente dei giudici popolari a seguito di una forte manifestazione di disapprovazione. La camera di consiglio, cominciata al termine delle repliche di questa mattina (articolo qui), è durata oltre 3 ore. I legali di parte civile, Fabio Albino, Domenico Fiorda e Roberto D’Aloiso, hanno sostenuto che dopo la lettura delle motivazioni, che saranno depositate entro 90 giorni, valuteranno l’appello. “La pena non deve mai soddisfare”, ha commentato Albino. “Ma siamo soddisfatti del fatto che una volta per tutte il Tribunale ha stabilito chi e come”. La strada del secondo grado è già invece presa dal difensore dell’imputato, Mariano Prencipe. (seguono aggiornamenti)