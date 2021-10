Delicata Civerra e Fonzo, Crociati e Trinitari e Castelli: Molise protagonista su Rai 1 (VIDEO)

Le telecamere di “Paese che vai” hanno immortalato anche la costa e la splendida area naturalistica del Matese

«La regione più piccola d’Italia è una terra di bellezze sorprendenti inserita tra i monti del Matese di cui la vetta più alta è Monte Miletto. Attraversata dal fiume Biferno che con la sua generosa valle regala borghi ricchi di storia arroccati sull’Appennino…». A presentare il Molise, su Rai 1, Livio Leonardi, conduttore di “Paese che vai” il quale, alla nostra regione, ha dedicato l’intera puntata andata in onda questa mattina, domenica 24 ottobre 2021. Il castello Pandone di Venafro, gli affreschi del castello di Gambatesa, la Torre di delicata Civerra, la nobile famiglia Pignatelli di Monteroduni. Questi sono solo alcuni dei luoghi “immortalati” dalle telecamere di Rai 1. Livio Leonardi e la sua troupe da Venafro, conosciuta anche come la “porta del Molise”, sono arrivati sino alla costa facendo tappa anche in un “parco (quello del Matese) lussureggiante di flora e fauna” attraversato da un sistema di laghi e sorgenti incontaminate…”.