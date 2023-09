Delfino soffocato da reti da pesca, spiaggiato sul litorale termolese

L’associazione Plastic Free Onlus per le sezioni Molise e Abruzzo, attraverso il suo referente regionale, denuncia ed esprime preoccupazione e in seguito al recente ritrovamento di un delfino morto sulla spiaggia di Termoli. Questo evento mette in luce la crescente minaccia dell’inquinamento da plastica sulla fauna marina in tutto il mondo.

L’inquinamento da plastica è diventato un problema sempre più critico, con conseguenze disastrose per gli abitanti del mare. Le reti da pesca abbandonate in mare, comunemente note come “reti fantasma”, rappresentano una delle principali minacce per gli animali marini. Queste reti continuano a catturare e uccidere creature marine anche dopo essere state abbandonate dagli operatori di pesca. Gli animali, tra cui delfini, tartarughe e balene, possono rimanere intrappolati in queste reti, soffrendo e morendo a causa della loro incapacità di nutrirsi o respirare.

Plastic Free Molise è convinta che sia di fondamentale importanza educare le persone sull’importanza di mantenere i nostri oceani e le nostre spiagge liberi dalla plastica e sulle conseguenze disastrose che l’inquinamento plastico ha sugli animali marini e sull’intero ecosistema marino. Il delfino trovato morto a Termoli è una vittima dell’incuria umana verso l’ambiente marino. È nostro dovere fare tutto il possibile per evitare che tragedie simili accadano in futuro.

L’associazione Plastic Free Onlus, sezione Molise e Abruzzo, si impegna a sensibilizzare il pubblico e a lavorare instancabilmente per proteggere l’ambiente marino e la sua preziosa fauna. La loro missione è quella di ridurre l’uso della plastica monouso e promuovere alternative sostenibili, oltre a organizzare campagne di pulizia delle spiagge e del mare.

L’incidente a Termoli è un triste richiamo alla realtà che ci ricorda l’urgenza di agire per preservare il nostro ecosistema marino e proteggere le creature che lo abitano. La speranza è che questo episodio tragico possa ispirare un cambiamento significativo nella nostra relazione con l’ambiente marino e spingere all’azione contro l’inquinamento da plastica.