Deleghe, D’Apollonio pronto a stravolgere tutto (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

Per chi pensava che i giochi fossero già fatti, sarà costretto a ricredersi. Riguardo alla riassegnazione delle deleghe D’Apollonio ancora non scioglie i dubbi. Probabilmente, l’ingresso in giunta di Linda Dall’Olio di “Isernia Migliore” non sarà l’unica novità in un esecutivo comunale che, a detta del primo cittadino, aveva bisogno di un tocco di freschezza e di un restyling. Anche alla luce di quanto accaduto ultimamente in città, con alcuni passaggi a vuoto dell’amministrazione comunale (vedi strisce blu) potrebbero esserci dei cambiamenti radicali. Il primo cittadino si mantiene cauto e non parla di rivoluzioni, riguardo ai nomi, ma, di fatto, le modifiche riguarderanno proprio le deleghe, con Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica e Istruzione, tra le più ambite e che potrebbero essere assegnate a un altro componente della giunta.

