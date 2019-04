Deleghe, Dall’Olio favorita per la Viabilità

Ridistribuzione delle deleghe al Comune di Isernia, se ne parlerà dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo. Giacomo d’Apollonio lo ha già comunicato ai suoi otto assessori. Ci sarà da aspettare qualche giorno, i primi di maggio, per conoscere il nuovo assetto della giunta allargata ad otto, con l’ingresso di Linda Dall’Olio, in rappresentanza di “Isernia Migliore” di Roberto Di Baggio. Restano così alla finestra, in attesa di un eventuale e possibile allargamento al numero massimo di nove assessori, sia Stefano Testa, per la Lega, che l’indipendente Cosmo Tedeschi. Ma, per quest’ultimo, purtroppo, dopo l’ultimo attacco in consiglio comunale contro d’Apollonio, la strada di un ingresso nella stanza dei bottoni di Palazzo San Francesco si fa sempre più stretta. «Se può servire a migliorare – ha detto d’Apollonio – potremmo anche considerare altre possibilità, come un eventuale nuovo ingresso. Ad oggi però non è stata assunta nessuna decisione in merito. Ci fermiamo ad otto e cerchiamo di proseguire con questa squadra. Se tutto funzionerà per il meglio e non si ravviseranno problemi, andremo avanti così – ha sottolineato – fino al termine della Consiliatura». Le indiscrezioni intanto dicono che per Linda Dall’Olio potrebbe essere in arrivo una delega abbastanza importante, considerando che Vigili Urbani e Centro Storico sono settori mai assegnati, così come ci potrebbe essere anche la delega ai cimiteri, che avrebbe chiesto la stessa Dall’Olio, o quella alla Viabilità, in abbinata ai Vigili Urbani. Viabilità finita, com’è noto, nell’occhio del ciclone per gli errori grossolani commessi sulle soste blu. Ma, per ora, si tratta solo di indiscrezioni.

Tornando a d’Apollonio, il sindaco ha chiarito come la sua idea sia quella di non stravolgere le cose che funzionano. Sarà naturalmente necessario ripartire le deleghe in maniera un po’ diversa, perché c’è la presenza di un nuovo assessore. C’è poi la necessità di riflettere su alcuni settori che necessitano di maggiore attenzione. Di una cosa il sindaco è però sicuro: non ci sarà alcuna rivoluzione perché le rivoluzioni non servono a nulla, ma finiscono solo con lo scombinare quel che di buono si può fare e che si è fatto. Bisogna soltanto apportare dei miglioramenti. Per questo d’Apollonio ha optato per una pausa di riflessione più lunga, anche perché non ci saranno molte altre occasioni per ‘movimentare’ la scena politica isernina.