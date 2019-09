Delegazione di neozelandesi e australiani accolti a Montenero di Bisaccia

Una delegazione composta di neozelandesi e australiani è stata accolta nel pomeriggio di ieri, sabato 28 settembre, in una cerimonia in sala consiliare a Montenero di Bisaccia, alla presenza degli assessori Simona Contucci e Massimo Di Stefano. Si tratta della famiglia Ling, vale a dire i parenti più prossimi di Harvey Ling, l’australiano che dopo la seconda guerra mondiale ospitò nella sua fattoria in Tasmania il montenerese Croce Travaglini, deportato in Australia durante il conflitto. Due anni fa il Comune di Montenero aveva accolto la proposta dell’ex vice presidente della Provincia di Campobasso ed ex consigliere comunale del paese, Giuseppe Chiappini, di intitolare ad Harvey Ling una strada in paese. Proprio Giuseppe Chiappini è stato il fautore dell’incontro di ieri, che ha visto la presenza anche di Amy Ling, oggi 83enne, figlia di Harvey Ling. Il gruppo, composto da 14 persone di varie età e provenienti da diverse zone dell’Australia e della Nuova Zelanda, ha donato al Comune una particolare targa con un legno prodotto in Tasmania. Il Comune di Montenero di Bisaccia ha donato a Amy, la figlia Lisbeth e tutti gli altri ospiti, due libri: uno fotografico e l’altro storico, dedicati a Montenero e al Molise, e un cofanetto di dvd sulla storia, i borghi e le particolarità della nostra regione.