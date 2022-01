Delegati per l’elezione del Capo dello Stato, Aida Romagnolo si autocandida per compattare il centrodestra

Elezione Presidente della Repubblica. Romagnuolo: con tre Consiglieri regionali, uno dei delegati regionali del centrodestra lo rivendica Fratelli d’Italia.

“E’ noto – ha scritto in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo – che con i suoi tre consiglieri Fratelli d’Italia in seno al Consiglio regionale del Molise, è il gruppo più numeroso unitamente a quello di F.I. e, se è vero che il Presidente della Giunta sarà della partita e in partenza per Roma, noi come Fratelli d’Italia rivendichiamo e proponiamo che l’altro rappresentante del centrodestra, cioè il secondo delegato, sia proprio del nostro partito. Inoltre, secondo le indicazioni del Segretario regionale del partito Filoteo di Sandro e dell’altro Consigliere regionale Michele Iorio, sono stata invitata come esponente di FdI, a proporre ufficialmente la mia candidatura come consigliere delegata per la elezione del prossimo Presidente della Repubblica italiana, anche perchè Pallante ricopre il ruolo di assessore.

Credo con molta onestà – ha continuato Romagnuolo – che se l’attuale maggioranza voglia ritrovare un senso di riequilibrio e ritrovare unità di intenti, un gesto di pacificazione potrebbe ricrearsi proprio su questa nomina per la mia appartenenza, la mia militantanza e l’essere tesserata in un partito di centrodestra che garantirebbe al cento per cento il voto a un candidato Presidente della Repubblica espressione del centrodestra.

Credo – ha concluso Romagnuolo – che con la elezione di uno dei tre consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, ci sarebbero tutte le premesse, perchè tutti e tredici consiglieri del centrodestra si ritrovino all’unisono ad esprimere i due delegati del centrodestra.”