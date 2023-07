Deiezioni canine sul marciapiede, la “rivolta” dei cittadini esasperati

Non se ne può più. In via Kennedy, a Isernia, ma anche in tante altre strade della città, camminare sui marciapiedi si sta trasformando ogni giorno di più in una gincana tra le deiezioni canine che non vengono asportate dai proprietari dei cani, per essere poi gettate negli appositi cestini, posti in ogni angolo della città.

Il Comune si è attrezzato, nulla da dire, ma l’inciviltà e la mancanza di rispetto delle regole, da parte di alcuni proprietari di cani, è davvero intollerabile.

Per questo la pazienza di un cittadino ha superato il limite e lo stesso ha appeso un cartello e un rotolo di carta igienica (vedi foto) lungo il marciapiede di via Kennedy, disseminato di deiezioni canine, tanto da rendere difficile il passaggio.

Davvero un brutto segnale di inciviltà, non solo per i residenti in via Kennedy, ma per tutto il capoluogo pentro.

Le immagini Indietro 1 di 4 Avanti