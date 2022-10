Degustazioni e formazione, la Festa del Cioccolato torna a Termoli (FOTO E VIDEO)

Non solo la parte gastronomica con la possibilità di degustare le prelibatezze provenienti da quattro regioni diverse (Molise, Marche, Abruzzo e Puglia) ad opera di 15 pasticceri espositori, ma anche un momento più di formazione con la decisione di inglobare anche l’istituto Alberghiero di Termoli nell’organizzazione dell’evento.

E’ stata inaugurata questo pomeriggio, 21 ottobre, la Festa del Cioccolato, la manifestazione che, giunta alla sua terza edizione, anche questa volta torna a piazza Monumento. Nel cuore di Termoli sono stati allestiti gli stand per degustare il cioccolato e anche delle attrazioni per i bambini perché si sa, il cioccolato da sempre mette d’accordo tutti, sia grandi che più piccoli “e molti non sanno che non è un male per la salute perché, consumato in modiche quantità, è fonte di tanti nutrienti importanti”, ha ricordato il prof Maurizio Santilli dell’Alberghiero di Termoli che si occuperà di una tre giorni di workshop e approfondimenti proprio sul tema del cioccolato.

“Si tratta di un appuntamento consolidato per la nostra città – ha affermato l’assessore Michele Barile – un grosso successo che richiama sia i più piccoli che i più grandi. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno proporlo ma in chiave diversa e anche più formativa grazie alla presenza dell’Alberghiero di Termoli che si occuperà di alcune lezioni sul cioccolato che indubbiamente alzeranno il livello della manifestazione”.

“Dopo due anni di pandemia e di assenza quest’anno sono contentissimo perché l’amministrazione comunale ci ha aiutati più che mai per far crescere l’iniziativa – ha affermato Gino De Letteris – ne vedremo delle belle in questi tre giorni”.