Degrado via Marche, chiusura scuole, personale Sea: tre ‘nodi’ da sciogliere per Tramontano

Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso ha posto all’attenzione del Consiglio due interpellanze e una interrogazione

Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano ha portato all’attenzione del Consiglio comunale tre argomenti importanti attraverso due interpellanze e un’interrogazione: la situazione di degrado di via Marche, strada nella quale diversi malati oncologici non riescono neppure ad uscire di casa per accedere alle cure a causa dello stato di incuria e disfacimento del marciapiede, del manto stradale e del giardino antistante. “Non è possibile tollerare ancora una tale condizione di abbandono”, commenta Tramontano.

Poi il capogruppo della Lega ha posto all’attenzione dell’aula la chiusura improvvisa e non preventivata per quest’anno dei plessi scolastici di Via De Gasperi e Via Tiberio, che saranno abbattuti e ricostruiti. “Tale decisione improvvisa sta creando difficoltà, facilmente immaginabili, agli studenti, alle famiglie e al personale tutto delle due scuole”, aggiunge.

Infine Tramontano ha segnalato le scelte effettuate dalla SEA di ricorrere a personale attinto da agenzie di lavoro in somministrazione chiedendo con forza che vi sia maggiore pubblicizzazione delle opportunità di lavoro a vantaggio dei giovani della nostra città.

“La maggioranza 5stelle, dopo la sonora bocciatura elettorale alle regionali, non pare disposta a cambiare atteggiamento: distanza dai reali bisogni della comunità amministrata, mancanza di risposte concrete, fumosità nelle decisioni, inadeguatezza nel programmare”, conclude.