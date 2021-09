Degrado totale nei palazzi di via Boccardi. Inquilini esasperati: “Lo Iacp ci ignora”

Campobasso. Una situazione al limite della decenza e del decoro. Sporcizia, infiltrazioni d’acqua, muffa, degrado totale: stiamo parlando dei palazzi di via Boccardi a Campobasso di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari. La segnalazione ci arriva dagli inquilini delle abitazioni, esasperati da una situazione che si protrae da troppo tempo e alla quale lo Iacp non fornisce alcuna soluzione. “Abbiamo contattato l’istituto più volte – ci ha riferito un’inquilina – ma di contro non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Purtroppo è indecente la situazione in cui versano le cantine e quell’area è divenuta pericolosa anche da un punto di vista sanitario. Per non parlare poi dell’esterno dei palazzi, completamente distrutti. Sembra che siano stati bombardati.”

Stiamo parlando dei palazzi che insistono alla fine della traversa di fronte alla Chiesa di San Giuseppe Artigiano. Dove due giorni a settimana c’è anche il mercato. Come testimoniano le immagini e il video, la situazione non è decorosa e ci auguriamo che l’Istituto Case Popolari possa intervenire al più presto per riportare un minimo di decenza in quei palazzi.