Degrado rifiuti, il malcostume non s’arresta

CAMPOBASSO. Scene di questo tipo rappresentano ormai la normalità in via Crispi a Campobasso. La foto che ci ha inviato un nostro lettore documenta lo stato dei cassonetti stracolmi di rifiuti la sera di lunedì scorso, 23 dicembre, definendo «la situazione vergognosa e deplorevole sotto tutti punti di vista. Bisogna che qualcuno prenda provvedimenti e si inizi a sanzionare pesantemente i cittadini e soprattutto le attività della zona. Ho volutamente specificare il termine “attività” – ha sottolineato il nostro lettore nella segnalazione inviataci – perché la maggior parte dei rifiuti buttati in quel modo provengono dalle attività della zona facilmente riconducibili, essendo cassette di plastica, cartone e polistirolo».

Uno spettacolo di assoluta inciviltà e di degrado che, tuttavia, suggerisce una ovvia considerazione: in ogni comunità, purtroppo, bisogna fare i conti con quote, seppur minime, di inciviltà e di scarso senso civico, ma in una comunità che si rispetti e che abbia il coraggio di definirsi tale si mettono in atto tutti gli strumenti deterrenti e sanzionatori per arginare, e se del caso, punire tali comportamenti inaccettabili.