Degrado nel quartiere San Giovanni, l’associazione: “Non cerchamo polemica, ma basta immobilismo”

Superare l’immobilismo nelle situazioni di degrado presenti in diversi punti della zona. L’associazione ‘Il Nostro Quartiere’ San Giovanni – nata nel 1995 – ha scelto la strada del dialogo con l’amministrazione nel tentativo di portare a casa risultati a lungo inseguiti. Vigila e racconta le difficoltà dell’area, facendo sentire la propria voce, senza voler accentuare uno scontro frontale.

Alcuni giorni fa è stato raggiunto il primo tassello: la rimozione, su incarico del comune, del chiosco per la vendita dei fiori, il cosiddetto “bunker”, struttura fatiscente, chiusa da oltre dieci anni e brutta cartolina per i residenti visto lo stato di degrado in cui versava. Ma c’è dell’altro. Il percorso resta lungo e tortuoso (non mancano contenziosi) e comprende anche l’altro bunker di via Friuli, l’ex Comando di polizia municipale sito in via Marche, opere incompiute del contratto di quartiere (dato 1999 e mai concluso) e i parcheggi di via Romagna.

Tanti spunti per riqualificare San Giovanni, dunque, mantenendo costantemente viva l’attenzione sul quartiere. In tal senso vanno anche i diversi striscioni posizionati negli ultimi giorni. “Ogni anno – spiega Carmen Gioia, presidente dell’Associazione – vogliamo far emergere le difficoltà presenti nel quartiere. Ci sono degli spiragli positivi, qualcosa su cui poggiare un moderato ottimismo in vista dei prossimi mesi. Lo spirito della nostra associazione è sempre lo stesso: affiancare l’amministrazione per trovare soluzioni condivise, fermo restando che saremo vigili e diretti nel denunciare quelle situazioni che secondo noi rasentano l’immobilismo. Lanciamo un messaggio affinchè si accelerino queste opere”.

L’amministrazione 5 Stelle, dal canto suo, ha raccolto l’istanza ma ha ammesso le difficoltà nel convertire subito le strutture soggette a degrado. Sul cantiere di via Marche, in particolare, l’associazione ha ritenuto intollerabile lo stato di abbandono, chiedendone un pronto recupero ai fini di una trasformazione commerciale o sociale dell’edificio. “Continueremo a farci sentire – ha concluso la presidente Gioia – allo stato attuale auspichiamo passi in avanti già a partire dal prossimo mese di gennaio. Siamo attivi da 25 anni per sottoporre le difficoltà all’attenzione di chi amministra, un dialogo forte e diretto per ottenere risultati che aspettiamo da troppo tempo”. L.L.