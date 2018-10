Degrado ed incuria davanti alla scuola… (SEGNALAZIONE)

Continuano ad arrivare in redazione, attraverso il servizio WhatsApp del Quotidiano, segnalazioni riguardanti il degrado urbano del capoluogo di regione come di altri comuni del Molise.

Questa volta un nostro lettore ci sottopone la situazione davvero squallida in cui versa la zona antistante l’Istituto Scolastico “Igino Petrone”, in via Alfieri a Campobasso. Tralasciando l’asfalto ormai praticamente assente nel piazzale che ospita il parcheggio dei docenti e dei genitori che quotidianamente accompagnano i figli, l’erbaccia incolta sovrasta ogni cosa e la segnaletica verticale è diventata praticamente orizzontale… a terra vicino al cassonetto dell’immondizia che affianca due posti auto riservati ai disabili. Inoltre giacciono, come in altre parti della città, da una trentina di anni alcuni contenitori avveniristici per la raccolta differenziata che, in zona, ancora non è partita. Arrugginiti e ricoperti di rovi e rifiuti, costituiscono non poco pericolo per tutti.

Una cartolina davvero desolante per un pezzo di città che dovrebbe infondere ottimismo e senso civico in quelli che saranno i componenti della società del futuro.