CAMPOBASSO

E’ del pomeriggio di oggi, sabato 10 novembre, la segnalazione di un lettore che con foto e video evidenzia il degrado in cui versa via Monte San Michele.

«Indubbiamente sono tantissime le persone incivili – scrive il nostro lettore – così come è vero che tutto questo evidenzia comunque il fatto che non si sa dove buttare i rifiuti prodotti da quando è entrata in funzione la raccolta differenziata».