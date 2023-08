«Degrado e abbandono in viale del Castello», un cittadino: «Ratti in casa e erbacce ovunque»

Un abitante della zona: «Sarebbe necessario la derattizzazione, il taglio dei rami e lo sfalcio delle erbacce del sottobosco»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO DI CAMPOBASSO

Gentile Redazione,

è passato un anno dalla precedente segnalazione e devo scrivere di nuovo per segnalarVi che nulla è cambiato. Persiste lo stato di degrado e abbandono in cui versa la collina Monforte ed in particolare nella zona di Via del Castello. Riporto in basso la mail inviata in data 09 u.s. all’URP del Comune di Campobasso avente come oggetto un reclamo per quanto riguarda la pulizia, la derattizzazione, il taglio dei rami e lo sfalcio delle erbacce del sottobosco. Auspicavo che l’Assessore con delega all’Ambiente si recasse sul posto per verificare di persona la situazione per poi mettere in moto la macchina al fine di sistemare la zona interessata. Tutto ciò non è mai avvenuto. Evidentemente ascoltare i cittadini che segnalano dei problemi non fa parte dei compiti di questa Amministrazione ed in particolare di questo Assessore. Aspettiamo quindi che si verifichi l’irreparabile per poi, forse, cercare una soluzione.

Questo è quanto scritto in data 09.08 all’URP del Comune di Campobasso:

“Mi vedo costretto ad effettuare un reclamo per quanto riguarda il degrado in cui versa Viale del Castello per quanto riguarda la pulizia, lo sfalcio degli arbusti ed erbacce e la derattizzazione perché, nella tarda serata del 08 u.s. mentre ero intento a guardare la tv, mi sono accorto della presenza di un ratto all’interno della mia abitazione. Faccio notare che fino a qualche ora precedente, in casa c’erano i miei nipoti di tre e quattro anni che ovviamente giocavano all’interno della stanza dove è stata riscontrata la sgradevole presenza, vedendomi costretto a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Preciso che già da diversi giorni notavo la presenza dei ratti in zona. Credo che sia inammissibile una situazione del genere in un Paese civile e credo anche che sia arrivato il momento, senza aspettare chissà che cosa, di fare una seria bonifica della zona provvedendo nell’immediato ad effettuare il disboscamento (perché è anche di questo che si tratta considerato che non è mai stato fatto) di tutta la zona con la successiva derattizzazione approfondita, al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto perché in questa situazione, anche un bambino di prima elementare lo capirebbe, si dà modo agli animali come ratti, vipere, ecc., di proliferare. Invito pertanto l’Assessore di competenza (anche se credo che non accadrà mai) ad effettuare un sopralluogo in zona per verificare di persona quanto da me lamentato e lo stato di completo abbandono in cui siamo costretti a vivere. Resto a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta.”