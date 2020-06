Degrado e abbandono in via Labanca, cittadini infuriati: “L’amministrazione intervenga”

Una situazione incresciosa che non è imputabile all’emergenza legata al Coronavirus. Perché degrado e abbandono, in via Labanca a Campobasso, c’è sempre stato. Ora, ovviamente, il tutto è maggiormente acuito. Alcuni cittadini ci hanno segnalato lo stato di totale abbandono in cui versa la pensilina per la fermata dell’autobus. Che è praticamente inutilizzabile. Erba altissima rende impossibile raggiungere la pensilina o meglio sarebbe dire quel che ne resta. Il disagio aumenta in giornate di pioggia come quella di oggi, dal momento che è impossibile ripararsi dall’acqua. Sia per l’impossibilità di raggiungere il posto a causa dell’erba alta, sia perché la pensilina è distrutta e non serve più a riparare dalla pioggia.

“Auspichiamo un pronto intervento dell’amministrazione comunale” – il commento di alcuni campobassani – per risolvere una situazione che sta creando disagi ai cittadini della zona e non è un bel biglietto da visita della città. Visto che la zona è trafficata essendo a pochi passi dall’ingresso inferiore del Centro commerciale.