Degrado e abbandonato al Monumento ai caduti di Poggio Sannita

“Ecco come si presenta il monumento ai caduti della I^ Guerra Mondiale di Poggio Sannita. Una corona di alloro deposta il lontano 4 novembre 2022 (in occasione della Giornata dell’Unità e delle Forze Armate) oramai ridotta a spazzatura fa ancora bella mostra di se e la nostra amata bandiera da più di un mese sventola ad altezza d’uomo senza che nessuno dell’amministrazione si degni di rimetterla in cima all’asta, dove dovrebbe normalmente stare.

Un posto il nostro monumento tenuto in uno stato di totale abbandono e degrado e che invece dovrebbe essere tenuto come un giardino per rendere omaggio e ricordare in modo decoroso in nostri caduti in guerra.

Ma questo non fa parte del “modus operandi” di chi ci amministra che invece ritiene essere questo il modo migliore per ricordare chi ha dato la vita per la nostra libertà. Il tutto con l’aggravante che il nostro primo cittadino è figlio di un Generale dell’Esercito Italiano che, se vedesse questo schifo, rimarrebbe sicuramente basito e disgustato da tale comportamento”.

Il comitato civico cittadino ” Vediamoci Chiaro”