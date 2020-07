D’Egidio, una proposta di legge per valorizzare il patrimonio idrico regionale

Il Consigliere regionale Armandino D’Egidio ha presentato una proposta di legge avente ad oggetto: “Disposizioni per il governo delle risorse idriche”. «La Pdl – ha annunciato D’Egidio – vuole colmare un vuoto normativo e allo stesso modo fornire uno strumento di governo delle risorse idriche molisane. La proposta intende valorizzare il patrimonio idrico regionale promuovendo uno sviluppo sostenibile dell’intera comunità per poter raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa legislativa intende dare “attenzione al presente, ma con lo sguardo volto al futuro, disciplinando l’uso dell’acqua in modo tale che esso venga effettuato salvaguardando i diritti ma anche le aspettative delle prossime generazioni». L’articolato stabilisce che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Ne consegue, dunque,che l’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale, sia da considerarsi prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello potabile. In un quadro così delineato la pdl prevede anche delle misure di compensazione a carattere ambientale legate ai trasferimenti idrici interregionali. Viene istituita, infine, presso la Giunta regionale, un’apposita Banca dati sulla gestione delle risorse idriche, che avrà il compito di conservare: i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio; le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato; le tariffe applicate all’utenza; le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi statali o europei. La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare permanente competente per materia, che dopo l’espressione del parere di rito, la invierà alla valutazione del Consiglio regionale per le determinazioni del caso conclusive.