D’Egidio: a Bojano ha vinto la voglia di cambiamento dei cittadini

«La vittoria della lista Benvenuta Bojano non è un caso. Si tratta di una affermazione, netta, che parte da lontano e che restituisce Bojano ai bojanesi». A parlare è Armandino D’Egidio, consigliere regionale, che nell’ultima tornata elettorale nel centro matesino ha sostenuto la lista Benvenuta Bojano che si è aggiudicata la sfida contro l’altra lista capeggiata da Mariacristina Spina. Sarà dunque Carmine Ruscetta a guidare per i prossimi 5 anni il centro matesino. «Sento tante, troppe voci – continua D’Egidio – Molti non hanno compreso che a Bojano non c’è stata la vittoria né del centrodestra né del centrosinistra né di qualsiasi altro movimento politico. A Bojano si è nettamente affermata la voglia di cambiamento da parte dei cittadini completamente saturi da giochi di palazzo che non portano a nulla. E lo hanno palesemente dimostrato con il voto. Non rinnego affatto la mia provenienza politica (D’Egidio, è stato il primo eletto in consiglio regionale a Bojano con la lista di Forza Italia) ma mi fa piacere aver contribuito in maniera nitida alla costruzione di una lista, risultata poi vincente, che raggruppa varie anime della società civile che amano Bojano e dopo anni di silenzio vogliono riscrivere una nuova pagina per la città e per l’intera area matesina. Dopo gli ultimi anni ci siamo posti come un’alternativa credibile e il voto ha dato ragione a chi ha intrapreso questa sfida: la nuova amministrazione, guidata dal neo sindaco Ruscetta, espressione diretta della volontà popolare, governerà la nostra città con buon senso e spirito costruttivo».