DEFR 2022-2024: adozione Giunta, ora passaggio in Consiglio

La Giunta regionale ha adottato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024, che sarà presentato al Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni.Nel documento di programmazione sono delineate le linee programmatico-strategiche dell’azione di Governo regionale, per il triennio 2022-2024, volte al conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione, esplicitate all’interno delle corrispondenti missioni con le relative previsioni di spesa finalizzate, da un lato, a orientare le successive deliberazioni della Giunta, dall’altro, a costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all’interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.I contenuti prospettano una declinazione, in chiave regionale, delle indicazioni e modalità con le quali il Governo regionale, coerentemente con il contesto di riferimento economico, sociale e funzionale, si rende interprete delle priorità regionali in attuazione delle missioni istituzionalmente attribuite. In altri termini, le descrizioni delle missioni contengono, preannunciandole, le direttrici da seguire in fase di programmazione operativa che saranno declinate negli specifici contesti. Tali direttrici forniscono le indicazioni per elaborare “politiche” con le quali risolvere criticità e promuovere lo sviluppo coerentemente con la vision politica delineata dalla Giunta regionale nel suo programma di governo. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’Ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.