Deficit sanità, respinta la richiesta di rateazione decennale

Ritenuto inammissibile dalla Commissione Bilancio al Senato l’intervento contenuto nell’emendamento al dl Pnrr, che vede come primo firmatario il parlamentare Claudio Lotito

Inammissibile l’intervento finalizzato ad azzerare il deficit sanitario, contenuto nell‘emendamento al dl Pnrr, primo firmatario il parlamentare di Forza Italia Claudio Lotito, che chiedeva di autorizzare la Regione Molise a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo relativo all’esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

La proposta è stata ritenuta inammissibile da parte della commissione Bilancio del Senato, dove è in esame il provvedimento.