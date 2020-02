Defibrillatore pediatrico agli scout. Cinquantennale di “Isernia Uno”

In occasione della Giornata del pensiero, istituita da Lord Baden Powell fondatore degli Scout, il Gruppo “Isernia Uno” ha festeggiato il suo cinquantennale. Un’intera giornata di festa e, nella circostanza, al Gruppo “Isernia Uno” è stato consegnato il defibrillatore pediatrico acquistato dagli organizzatori del concerto di beneficenza dedicato ad un altro cinquantennale, quello dei Black Sabbath. L’incasso della serata all’auditorium di Isernia, come fu preannunciato a suo tempo dagli organizzatori, è stato così utilizzato per dotare gli Scout di “Isernia Uno” di una fondamentale apparecchiatura salvavita.