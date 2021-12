“Dedicato a chi da due anni lotta contro il Covid”, l’omaggio alle professioni sanitarie

La targa voluta dall’amministrazione comunale di Termoli e svelata questa mattina nei pressi dell’ospedale San Timoteo

“Alle professioni sanitarie in segno di riconoscenza. Rare sono le persone che usano la mente…Poche coloro che usano il cuore…e uniche coloro che usano entrambi”.

E’ la scritta che campeggia sulla targa che questa mattina, 30 dicembre, è stata scoperta per omaggiare le ‘professioni sanitarie’, coloro che tanto hanno dovuto fare negli ultimi due anni per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Un sentito omaggio che l’amministrazione comunale e il sindaco Francesco Roberti hanno voluto rivolgere nei confronti di chi è impegnato in prima linea nel contrasto al Covid-19 che proprio in questo periodo fa segnare nuovi picchi importanti di contagio.

La targa è stata affissa all’incrocio tra Viale Padre Pio e Viale San Francesco nei pressi dell’ospedale San Timoteo. C’erano il primo cittadino con diversi amministratori, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Reimondo Petrocelli, il responsabile del Pronto Soccorso Nicola Rocchia con altri sanitari e infermieri.

“Un gesto di riconocenza – ha detto il Sindaco Roberti – nei confronti degli operatori sanitari che da quasi due anni sono sotto pressione e sotto organico affrontando ugualmente la pandemia e dando il meglio. E’ un segnale di riconoscimento nei loro confronti da parte dell’amministrazione comunale”.

Un ringraziamento per l’omaggio è stato espresso dal direttore sanitario del San Timoteo Raimondo Petrocelli. “Ringraziamo il sindaco per questo riconoscimento agli operatori sanitari che negli ultimi due anni si sono profusi anche per garantire la salute dei cittadini”.