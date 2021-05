Decreto Sostegni Bis, in arrivo esenzione del ticket per i pazienti Covid più gravi

Cinquanta milioni di euro da destinare alla prosecuzione delle cure ai pazienti Covid-19. E’ il piano elaborato dal Ministro Speranza all’interno del decreto Sostegni Bis e Semplificazioni per tutti coloro che sono stati duramente colpiti a livello fisico dal Covid-19. Gli studi, infatti, hanno messo in evidenza quanto i pazienti che sono stati affetti dalla forma grave di Coronavirus hanno bisogno di ulteriori cure e approfondimenti medici prima di poter superare del tutto la malattia. Ecco, quindi, che l’obiettivo del Governo Draghi è quello di essere a sostegno di queste persone attraverso un fondo che vada a coprire, di fatto, le spese sanitarie. Oltre 24 milioni di euro saranno stanziati il primo anno e circa 20milioni di euro nel 2022, mentre poco meno di 23milioni saranno destinati al 2023. In pratica, stando a quanto riportato su Repubblica.it, tutti i pazienti colpiti dalla forma grave di Covid-19, dimessi da un ricovero ospedaliero e giudicati guariti, potranno usufruire per due anni, a titolo gratuito e con la totale esenzione del ticket, delle prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale che rientrano nelle attività di follow-up sulle possibili conseguenze del virus. Nel pacchetto delle prestazioni previste quelle per il controllo delle funzioni più interessate, quella respiratoria, cardiaca, renale ed emocoagulativa: dalle analisi del sangue ad altre forme di accertamento dello stato del paziente.