Decreto Semplificazioni, Termoli Bene Comune e Trivelle Zero dicono no

Un secco no al Decreto Semplificazioni approvato dal Governo è quello che è arrivato da Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra e Trivelle Zero Molise. Sotto la lente la decisione delle associazioni ambientaliste di dire no al Decreto Semplificazioni che a loro dire rappresenta un attacco senza precedenti a salute, ambiente, legalità e beni comuni. «Trivelle Zero Molise e Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra – affermano – rilanciano sui territori, come stanno facendo a livello nazionale le decine e decine di associazioni aderenti, questo importante comunicato che esprime chiaramente l’indignazione per l’orrendo Decreto Semplificazioni approvato dal Governo, attacco davvero senza precedenti a salute, ambiente, legalità e beni comuni. Non accetteremo mai che il territorio del nostro paese venga svenduto ad affaristi e speculatori, in nome della cosiddetta “ripresa”, proprio ora che la pandemia ci ha reso consapevoli che l’inquinamento e la distruzione degli habitat naturali portano inesorabilmente alla diffusione di virus letali. Contro questo vergognoso attacco ai beni comuni fondamentali tutte le realtà che in Italia continuano a resistere alla devastazione sono già pronte alla mobilitazione, pacifica ma determinata».