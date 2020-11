Decreto Ristori quater, bonus 1.000 euro ai lavoratori precari, rinvio delle scadenze fiscali al 30 aprile

Il quarto decreto Ristori da 8 miliardi è in dirittura d’arrivo. Contiene un importante pacchetto fiscale con rinvii e possibilità di rateazioni dei debiti più lunghe. Oltre alla riedizione dell’indennità da 1.000 euro per stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, del turismo, delle terme. E da 800 euro per i cococo dello sport.



RINVIO SCADENZE – Il tempo stringe perché lunedì 30 novembre scadono gli acconti di Irpef, Ires e Irap per imprese e professionisti. Il governo punta a mandare il testo in Gazzetta ufficiale entro domani, per spostare quella scadenza al 10 dicembre. E consentire di rinviarla poi ancora al 30 aprile 2021, ma solo a quanti possono dimostrare un calo del 33% nei ricavi del primo semestre 2020 sul 2019 (e un fatturato entro i 50 milioni). A meno che non si trovano in zona rossa o arancione: in questo caso non è richiesto il calo dei ricavi. Anche le rate della rottamazione e del saldo e stralcio – sin qui sospesi dai decreti Covid e rimandate al 10 dicembre – vengono allungate all’1 marzo 2021: si tratta di 950 milioni a cui lo Stato rinuncia (per ora) a vantaggio di 2,1 milioni di contribuenti.



GANASCE – Un importante articolo del decreto – per ora in bozza – prevede lo stop a ganasce fiscali, ipoteche, fermi amministrativi, procedure esecutive dal momento in cui il contribuente presenta (o ha presentato) la domanda per chiedere una dilazione dei propri debiti fiscali per comprovate difficoltà economiche a pagare.



SOGLIA PIÙ ALTA PER RATEIZZARE – Lo stesso articolo dispone che la soglia di debito – oggi fissata in 60 mila euro – sopra la quale si deve dimostrare con apposita documentazione le difficoltà a pagare le rate sia alzata a 100 mila euro fino al 31 dicembre 2021. Questo significa che chi ha un debito fino a 100 mila euro può rateizzarlo a prescindere dagli impedimenti a pagare.



TEMPI PIÙ LUNGHI PER PAGARE – Il numero più alto di rate che si possono saltare senza decadere dal piano di ratezione – alzato dal Cura Italia di marzo da 5 a 10 rate – scadeva tra un mese, il 31 dicembre. Viene allungato di un anno, fino al 31 dicembre 2021. Questo vantaggio si estende anche a chi era decaduto dalla rateazione prima del decreto Cura Italia. Ad esempio, chi aveva saltato più di 5 rate prima del 17 marzo ora potrà rientrare nella rateazione, presentando un nuovo piano entro il 31 dicembre 2021.



ROTTAMAZIONE e SALDO E STRALCIO – I contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate – rottamazione e saldo e stralcio – possono ora definire un nuovo piano di rateazione entro il 31 dicembre 2021. Però dovrà ripagare l’intero importo dovuto al Fisco – seppur diviso fino a 10 rate – avendo perduto gli sconti della rottamazione (azzeramento di sanzioni e interessi) e del saldo e stralcio (azzeramento di sanzioni, interessi e una parte del debito). Fin qui bastava non pagare una rata per decadere dai vantaggi e pagare il debito originario tutto in un’unica soluzione. Ora quel debito potrà essere rateizzato.



BONUS 1.000 EURO – Un’indennità di 1.000 euro sarà corrisposta ai lavoratori del turismo, dello spettacolo e delle terme (compresi i somministrati di turismo e terme) che hanno cessato involontariamento il loro rapporto di lavoro dal primo gennaio 2019 ad oggi – con almeno 30 giornate di contributi versati in questo periodo – e che non abbiamo altro lavoro dipendente o siano in Naspi. Sempre 1.000 euro vengono erogati a favore dei lavoratori fragili che hanno “cessato, ridotto, sospeso” la loro attività o rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto: stagionali di settori diversi da turismo e terme, intermittenti, autonomi privi di partita Iva titolari di contratti occasionali e già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata Inps. Il bonus scende a 800 euro per i collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, del Coni e del Comitato italiano paralimpico.



FONDI PER I SETTORI – Alle Regioni 250 milioni per i debiti in scadenza. Alle Forze di polizia 48,5 milioni per le indennità di ordine pubblico e 13,8 milioni per gli straordinari. Ai Vigili del fuoco 5,3 milioni per gli straordinari. Al Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche 92 milioni. Al settore di fiere e congressi altri 500 milioni come ristoro delle perdite subite.



NOMINE SINDACALI E FEDERALISMO FISCALE – Le elezioni delle rappresentanze sindacali nella Pubblica amministrazioni vengono differite, ma dovranno svolgersi entro il 15 aprile 2022, anche con l’utilizzo di “modalità telematiche”. Rinviata al 2023 l’introduzione del federalismo fiscale.



PATRIMONIALE – Scoppia intanto la polemica sulla proposta di emendamento firmata da una decina di deputati Leu-Pd, tra i quali Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd). L’idea è quella di cancellare Imu, imposta di bollo sui conti correnti e su conto di deposito titoli. Sostituite da un’imposta progressiva sul patrimonio netto mobiliare e immobiliare (le attività meno le passività), posseduto sia in Italia che all’estero. Si parte dallo 0,2% “per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro” per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021 è prevista un’aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro. Oltre a Fratoianni e Orfini hanno firmato l’emendamento: Chiara Gribaudo (Pd), Rossella Muroni (Leu), Erasmo Palazzotto (Leu), Luca Pastorino (Leu), Giuditta Pini (Pd), Fausto Raciti (Pd), Luca Rizzo Nervo (Pd). Per i patrimoni all’estero “suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, l’emendamento prevede multe dal 3% al 15% dell’importo nel caso in cui non vengano dichiarati “sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale”. Insorge Forza Italia che definisce la tassa sui patrimoni “vetero comunista”, “rapina camuffata”, “fuori dalla realtà con l’Italia in ginocchio”.