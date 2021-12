Decreto Natale, annullati il Capodanno in piazza e l’arrivo della Befana

La decisione dell’amministrazione comunale di Termoli dopo le disposizioni del Governo Draghi per frenare l’escalation di contagi da Covid-19

Sono stati annullati gli eventi natalizi all’aperto programmati a Termoli per questi ultimi giorni di festività natalizie.

Lo ha reso noto il Comune attraverso un post pubblicato su Facebook nella tarda mattinata di oggi, 27 dicembre.

Una decisione che arriva all’indomani del Decreto Natale con il quale il Governo Draghi ha posto una limitazione allo svolgimento delle manifestazioni di piazza che possono provocare assembramenti.

Sono stati annullati il Capodanno in piazza e l’evento della Befana che era programmato per il 6 gennaio con l’obiettivo di contenere l’ondata di contagi da Covid-19 che sta riguardando in particolare anche Termoli.

La stessa decisione era stata assunta nei giorni scorsi anche dall’amministrazione comunale di Larino che aveva sospeso le luminarie e dalle Pro Loco di Montenero e Guardialfiera che avevano annullato gli appuntamenti con i rispettivi Presepi Viventi.