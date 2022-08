‘Decreto Molise’ e restituzione tessere elettorali: le proposte del Comitato San Timoteo

Il Comitato San Timoteo, constatato l’insuccesso di tutte le proposte avanzate e delle azioni democraticamente e civilmente messe in atto da tutti i Comitati per la difesa della Sanità molisana in almeno un decennio di attività, vista la sostanziale indifferenza con la quale gli Amministratori Regionali e locali hanno accolto tutte le iniziative, limitandosi a mere dichiarazioni ed ordini del giorno di facciata, considerato lo stato comatoso in cui ormai versano il Sistema Sanitario Regionale e tutti i Presidi Ospedalieri, ritenuto che tutti gli strumenti che la legge offre ai cittadini per far sentire la propria voce siano stati, purtroppo infruttuosamente, utilizzati e siano ormai esauriti, visto che il diritto alla salute, garantito a tutti i cittadini dall’art. 32 della Costituzione, viene di fatto compromesso e addirittura negato nella Regione Molise, ritiene che “l’ultima stazione” di questo lungo percorso che ci ha visti tutti lottare contro insipienza, incompetenza e addirittura contro un preciso disegno di distruzione della Sanità pubblica sia quella di rinunciare all’altrettanto sacro diritto riconosciuto dall’art. 48 della Carta Costituzionale e cioè il diritto al voto.

Se lo Stato, attraverso le Istituzioni, in primis il Parlamento, non riesce a garantire pari dignità e diritti ai cittadini, perché mai questi dovrebbero legittimarlo attraverso il voto?

Per questo il Comitato San Timoteo chiede a tutti i destinatari della presente di valutare la possibilità che unitariamente ci si organizzi e ci si attivi affinché vengano raccolte e restituite ai Prefetti le tessere elettorali. Ultimo tentativo per fare arrivare direttamente al Governo la voce di un popolo deriso e dimenticato!

Questa iniziativa non è tesa a far crescere l’astensionismo in sé, in quanto astenersi semplicemente dal voto significherebbe restare nell’anonimato, scomparire tra i milioni di elettori delusi e sfiduciati dalla politica. Restituire le tessere elettorali sarebbe invece un chiaro e specifico pronunciamento, una delegittimazione dello Stato da parte dei cittadini molisani che si sentono lesi in un diritto fondamentale: la tutela della salute.

Si auspica che la proposta, che vuole e dovrà essere assolutamente apartitica, sia condivisa e partecipata. In tal caso i destinatari sono pregati di comunicare la propria adesione nel più breve tempo possibile, entro sabato 3 settembre prossimo, in modo da passare alla fase operativa con un primo incontro organizzativo.

Il Comitato San Timoteo, inoltre, ritiene che all’iniziativa di “protesta” possa e debba affiancarsi quella di “proposta”: la richiesta al Governo dell’emanazione di un Decreto Molise, similmente a quanto fatto per la Calabria, cosa mai perseguita né dalla delegazione parlamentare molisana né dalle Amministrazioni Regionale e Locali. A questa prima richiesta si aggiunge in subordine, in quanto necessita di tempi lunghi, quella di chiedere al nuovo Parlamento l’emanazione di una legge costituzionale che renda il Molise Regione a Statuto Speciale.

Su tali obiettivi si chiederà inoltre la sottoscrizione di un preciso impegno da parte di tutti i leader di partiti, movimenti e coalizioni che in campagna elettorale “visiteranno” e parteciperanno a incontri elettorali in Molise, unitamente ai rispettivi candidati parlamentari per il nostro collegio.

Gli obiettivi che ci si prefigge dovranno concretizzarsi nei primi mesi della nuova legislatura, ben prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, in programma per la primavera 2023, in maniera che i cittadini elettori molisani abbiano modo di esprimere un voto consapevole.