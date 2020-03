Decreto-legge “Cura-Italia”: i provvedimenti più importanti per chi opera su strada

Tutti i rinvii delle scadenze patenti, CQC, revisioni, assicurazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 18 del 17.3.2020 (cd. “Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento in oggetto, tra le diverse disposizioni urgenti, prevede anche una serie di novità che coinvolgono gli organi di polizia stradale, polizia giudiziaria e le procedure connesse a varie norme del Codice della Strada ed altri importanti aspetti per gli operatori del settore (QUI il testo redatto dall’Asaps – associazione sostenitori amici polizia stradale).