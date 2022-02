Decreto Covid, Green pass illimitato e niente restrizioni per i vaccinati in zona rossa

Approvata in Consiglio dei ministri la bozza del nuovo provvedimento. Nuove misure anche per la scuola: dalle Elementari niente Dad per i vaccinati, ma solo per i non vaccinati o guariti per 5 giorni

Nessuna restrizione, anche in caso di zona rossa, per chi ha fatto il booster e la durata del Green pass sarà illimitata anche per si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito. È quanto prevede la bozza, di soli sei articoli, del nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri, in cui troverà spazio anche la rivoluzione della gestione delle quarantene a scuola. Il premier, Mario Draghi, nel vertice di governo ha spiegato che nelle prossime settimane “annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti” andando “avanti su questo percorso di riapertura”.

Per quanto riguarda la scuola, invece, è stato recepito sostanzialmente in toto il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico: a partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad, mentre la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi. Più scuola in presenza e meno didattica a distanza, quindi seguendo la linea già espressa a inizio gennaio dal governo che aveva voluto un rientro immediato e pieno nelle aule dopo le vacanze natalizie.