Decreto Aiuti: indennità una tantum anche a liberi professionisti e autonomi

Le domande potranno essere presentate negli uffici Epaca-Coldiretti Molise fino al 30 novembre 2022

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno beneficiare del contributo una tantum di 200 euro previsti dal Decreto Aiuti. Lo rendo noto l’Epaca-COLDIRETTI di Campobasso, precisando che le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2022.

“Le richieste di indennità, il cui ammontare sale di ulteriori 150 euro se il reddito del richiedente è inferiore a 20mila euro annui – spiega il responsabile Epaca-COLDIRETTI di Campobasso, Leonardo Buonsignore – potranno essere presentate, tramite i nostri Uffici Epaca-COLDIRETTI di Campobasso ed Isernia, dislocati sull’intero territorio regionale”.

Più nel dettaglio, per ricevere l’indennità il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: reddito 2021 non superiore a 35mila euro (se il reddito è inferiore a 20mila spetta un incremento di 150 euro); iscrizione alla gestione previdenziale INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022, con Partita Iva e attività avviata entro la medesima data; avere effettuato entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; non avere già fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti (ad esempio in qualità di lavoratore dipendente).