Decreto Aiuti: bonus da 200 euro anche per colf e badanti

Anche i lavoratori domestici, ovvero colf e badanti, regolarmente assunti prima dell’emanazione del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, meglio noto come Decreto Aiuti, potranno usufruire del bonus di 200 €, una tantum, mirante al sostegno del reddito dei cittadini in questo periodo di forte crisi economica. Si stima che in Molise siano oltre 2000 i lavoratori domestici regolarmente assunti che potranno quindi usufruire dell’aiuto previsto dal Governo.

Mentre i dipendenti, i pensionati ed i titolari di reddito di cittadinanza, con un reddito 2021 inferiore a 35mila euro, riceveranno la somma automaticamente, per i lavoratori domestici sarà necessario presentare un’apposita domanda.

Per venire incontro alle necessità di questa categoria di lavoratori, il Patronato Epaca-Coldiretti di Campobasso si è già organizzato al fine di predisporre le domande per l’erogazione del Bonus. Per questo, la direzione Epaca di Campobasso invita tutti i potenziali beneficiari del Bonus a recarsi presso i propri Uffici, dislocati sull’intero territorio provinciale, al fine di verificare se sussistono i requisiti necessari per presentare l’apposita istanza.