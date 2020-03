Decoro urbano, pubblicata l’ordinanza: da oggi 60 giorni per mettersi in regola

I proprietari degli immobili abbandonati dovranno metterli in sicurezza, coprire le vetrine dei locali inutilizzati e cancellare le scritte sui muri

CAMPOBASSO. È stata pubblicata oggi, mercoledì 4 marzo, l’ordinanza del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in materia di “Decoro Urbano”. Nel provvedimento, già presentato in conferenza stampa dal primo cittadino lo scorso lunedì 2 marzo (L’ARTICOLO QUI), si ricorda che «nel centro storico di Campobasso e, più in generale, in tutto il territorio comunale si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono l’immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana e constatato che questa condizione di degrado è maggiormente presente nel centro storico, dove vi sono edifici le cui facciate ed i manufatti ad esse pertinenti denotano notevole degrado ed incuria, nei quali è maggiore il rischio di distacchi di intonaci e di altre parti costruttive strutturali che possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini».

Per questo, si ordina «ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse; di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all’eliminazione staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità; di provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica via; di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse». Da oggi, quindi, ci saranno 60 giorni per mettersi in regola per dimostrare che sono stati affidati i lavori e per mettersi al riparo da eventuali sanzioni.