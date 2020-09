Decoro urbano, la Rieco a lavoro per ripulire pacchetti e aree verdi

Pulizia dei parchetti e delle aree verdi. ​​​​​​​Continuano gli interventi di pulizia messi in campo dalla Rieco Sud sull’intero territorio comunale al fine di ripristinare il decoro urbano e incoraggiare le buone pratiche di educazione civica e ambientale. Nella giornata di ieri 17 settembre gli operatori sono intervenuti sui seguenti parchetti della città:- Parchetto via Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande);- Parchetto via degli Ulivi (Difesa Grande);- Parchetto via delle Orchidee (Colle Macchiuzzo);- Parchetto via Maratona (Quartiere Sant’Alfonso);- Parchetto via Germania (Quartiere Sant’Alfonso);- Parchetto via Polonia (Quartiere Sant’Alfonso);- Parchetto via Mascilongo/Belgio/San Marino (quartiere Sant’Alfonso);- Parchetto via Inghilterra (quartiere Sant’Alfonso);- Parco comunale Girolamo Lapenna.Continua incessantemente anche il lavoro di spazzamento del fogliame lungo i marciapiedi e gli spartitraffico, nello specifico ieri è stata pulita l’intera via Firenze.L’Assessore al ramo Rita Colaci rinnova l’appello a tutti i cittadini ad utilizzare i cestini gettacarte presenti in tutte le aree verdi comunali, al fine di tutelare il territorio e di veicolare – con il buon esempio – un messaggio positivo alle nuove generazioni.

Le immagini Indietro 1 di 7 Avanti