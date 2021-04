Decoro urbano: catrame al posto delle mattonelle, la segnalazione (LE FOTO)

Un nostro lettore ci ha segnalato, attraverso l’invio di una breve nota e delle foto più che esplicative i lavori che sono stati eseguiti in via Trotta a Campobasso. «Vorrei sottoporre alla vostra attenzione – scrive il nostro lettore – alcune foto (in basso le immagini) relative ad alcune “riparazioni” fatte in modo a dir poco vergognoso ai marciapiedi di via Trotta a Campobasso. Non so da chi abbiano avuto istruzioni gli esecutori materiali del “capolavoro” ma il livello è veramente infimo ed è una vera e propria presa in giro per gli abitanti della via e di tutta Campobasso. Non c’è il minimo decoro. Come si nota dalle foto al posto delle mattonelle e del cordolo, che erano evidentemente da ripristinare perché rotti, è stato buttato del catrame». Il lettore si augura che il sindaco «possa prendere gli opportuni provvedimenti».

