“Decoro e pulizia Terminal, situazione surreale”. Il centrodestra di nuovo in pressing sull’amministrazione

“A distanza di oltre un mese dalla prima denuncia, noto gli stessi problemi e la totale assenza di interventi da parte dell’amministrazione sul caso Terminal. Quest’ultimo versa in condizioni terribili, surreali, soprattutto sul fronte decoro e pulizia”. Il capogruppo di Forza Italia – Domenico Esposito – ha ribadito in commissione urbanistica le proprie perplessità sulla gestione di un punto strategico e centrale per il trasporto urbano. Tra aiuole devastate dai rifiuti e da una pioggia di mascherine abbandonate, recinzioni divelte, degrado diffuso e scarsa illuminazione, secondo l’esponente azzurro tutto è rimasto invariato.

Una “denuncia” alla quale si sono presto allineati anche i capigruppi di Lega e Popolari, Tramontano e Colagiovanni, intervenuti a loro volta per chiedere risposte all’amministrazione. Un dibattito destinato a proseguire, pronto ad approdare in Consiglio comunale – come spiegato dallo stesso Esposito – per ampliare un discorso che di recente è finito sulla scrivania del Corpo di polizia municipale cittadino. Impietoso il resoconto di quest’ultimo, in seguito a sopralluogo. “Lo stato dei luoghi e la condizione di criticità della struttura – si legge – necessita di intervento di riqualificazione e bonifica dell’intera area”.

“Sappiamo che sul Terminal bus è in atto un progetto complesso, dalla tempistica medio-lunga – ha concluso Esposito – ci aspetteremmo però interventi basilari di decoro immediati. Dopo le parole del sindaco, intervenuto anche in commissione, è ora di agire. Un monito che estendo anche all’assessore Cretella. Basta scuse, ritardi e tentennamenti”. l.l.