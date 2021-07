Decisivi in campo e tra i banchi di scuola

Protagonisti Francesco Scavo e Luigi Di Biase

BOJANO. L’attività sportiva è fondamentale nella formazione e nell’educazione dei giovani. Praticare uno sport significa rispettare regole e avversari ma è anche un’occasione di aggregazione e inclusione. Coniugare l’attività sportiva a quella scolastica però non è semplice, sicuramente non è da tutti rendere contemporaneamente al meglio in campo e a scuola. Due giovanissimi bojanesi hanno dimostrato di saperlo fare: decisivi in campo e tra i banchi. Insomma, grandi soddisfazioni per i tesserati del Tennis Club Bojano Due, Francesco Scavo e Luigi Di Biase, che la scorsa settimana hanno trascinato il circolo matesino alla promozione in D2 maschile, trionfando nel girone molisano-abruzzese con Montenero, Ortona e Francavilla al Mare. Inoltre Di Biase, il più giovane tra i due, ha trionfato anche in under 14 a squadre. I due brillanti giovani bojanesi hanno dimostrato che si può fare sport ottenendo ottimi risultati anche a scuola. Infatti, hanno concluso l’anno scolastico rispettivamente con 100/100 alla maturità (Liceo linguistico) e 10 e lode alla Licenza media. Soddisfazione è stata espressa dal Tennis Club Bojano Due. «Ai due, che durante l’anno hanno coniugato lo studio ad almeno tre allenamenti settimanali, vanno gli auguri degli istruttori, dei compagni di campo e del circolo bojanese tutto».

Gianluca Caiazzo