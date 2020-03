Numerosi interventi sono stati operati dai Vigili del Fuoco a causa di incendi che si sono sviluppati sia in provincia di Campobasso che in quella di Isernia. Decine di ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo. A contribuire al propagarsi delle fiamme il forte vento. Nel video a corredo si possono vedere i Vigili del Fuoco nell’intento di domare le fiamme.