Dechets, mode d’emploi: grazie Signor Sindaco per averci dato un BIDONE

Come tutti ben sanno in questi giorni ci sono stati distribuiti I bidoncini per raccolta differenziata dei rifiuti corredati da un dotto e ben organizzato opuscolo di istruzioni. I bidoncini sono 6, cinque grandi ed uno mignon. Essi servono per classificare i rifiuti, contemporaneamente, rispetto a due categorie; rispettivamente la loro natura, e l’identità di chi li conferisce. Lo scopo di tutto questo è di riciclare di più ed inquinare meno con vantaggio economico e civile. Vediamo se l’organizzazione risponde allo scopo.

Il primo risultato dell’iniziativa è stata la citata distribuzione dei bidoncini. Ogni parure pesa 11,2 Kg di plastica. La città, includendo i sobborghi, ha circa 60000 abitanti, valore che diviso 3, il numero medio di componenti di una famiglia, significa 20000 parures di bidoncini ossia 11,1 Kg x 20000 Parures = 222 Tonnellate di plastica immesse nell’ambiente. Proprio così signori per evitare di inquinare cominciamo con immettere 220 tonnellate di plastica nell’ambiente. Esiste poi il problema dei volumi. Dove tenere un volume di circa 250 Litri in un appartamento? Naturalmente dipende dall’appartamento ma certo anche nei più grandi non sarà uno scherzo reperire lo spazio o meglio sottrarlo ad altre esigenze abitative. Ho chiesto una opinione a riguardo al personale che distribuiva i bidoncini e mi è stato risposto che erano fatti miei, che mi arrangiassi che queste erano le decisioni prese dall’alto. Se non capivo bisognava che me lo facessi spiegare da qualcun altro. Un bidone pesa circa due Kg. E creerà sicuramente problemi di trasporto avanti e dietro da casa all’area deputata, specialmente ai vecchi come me che, pur volendo, non hanno la forza di portare carichi di sette, otto Kg tra bidone e rifiuti. Il problema dell’igiene naturalmente è ancora più stringente, perché riportare in casa oggetti che sono stati esposti, per la stessa natura dell’area nella quale devono stazionare per un certo tempo, a non indifferenti contaminazioni, imporrà complesse procedure di decontaminazione o l’accettazione di un ambiente casalingo meno sano. Ricapitolando differenziare gli scarti è una esigenza ma la soluzione che è stata imposta senza consultare nessuno è rovinosa. Ne esistono di molto efficienti. Non a caso ne ho conosciuto una validissima in Svizzera. Funziona così: nei supermercati si vendono a prezzi differenti sacchetti da 50 litri o anche più caratterizzati ciascuno da un prezzo e da un colore tipico del materiale da smaltire, verde per il vetro, giallo per la plastica etc.. Il prezzo è comprensivo della tassa di smaltimento e così si ottiene una redistribuzione di costi aderente al tipo ed all’entità del materiale smaltito da ciascuno, semplificando anche la contabilità Comunale. I sacchetti poi, del peso fronteggiabile dall’utente, vengono conferiti in bidoni pubblici selezionati per categoria di materiale e quindi per colore, senza riportare a casa pesi, ingombri e materiali sporchi di strada. Troppo semplice per noi? Meglio il solito BIDONE come si vede per strada!!!!!!!!!

Lettera firmata