Decesso di un’anziana alla Pistilli, la famiglia: “Non c’entra il Covid, era in pre coma da tre mesi”

Un decesso per il quale l’Asrem ha fornito informazioni imprecise. Per cui la famiglia, attraverso la nostra testata, ha inteso fare le opportune precisazioni. Nel bollettino di ieri, venerdì 5 novembre, l’Azienda Sanitaria Regionale ha riportato il decesso, a domicilio, di un’anziana di 96 anni di Rassicura. “Informazioni non corrette – ha esordito – la figlia della signora. Intanto mia mamma è venuta a mancare il 30 ottobre, in secondo luogo si trovava presso la Casa di riposo Pistilli, poi era residente a Campobasso da 6 anni e infine la sua morte non è attribuibile al Covid.” Duro lo sfogo della famiglia che non vuole strumentalizzazione per la morte dell’anziana. “Mia mamma – prosegue la signora – era in pre coma da tre mesi e già a luglio le sue condizioni, vista l’età e le patologie, avevano fatto pensare alla sua dipartita. Per questo ritengo necessario fare le opportune precisazioni e specificare con chiarezza che il suo decesso non può essere attribuito al Covid. Anche i medici delle Usca hanno avuto modo di certificare che il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali non attribuibili al virus. Inoltre non capisco come l’Asrem possa diffondere informazioni non corrette: mia mamma era residente a Campobasso da 6 anni e non più a Roccasicura ed è venuta a mancare il 30 ottobre e non il 5 novembre come reso noto dall’Azienda Sanitaria Regionale.”