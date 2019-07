Decennale del Beach Tennis Molise, vince l’ex campione del mondo Luca Carli con Pazzaglia

REDAZIONE TERMOLI

Terminata la decima edizione del Beach Tennis Molise come al solito con grande spettacolo e afflusso di pubblico visto il tasso tecnico delle coppie in campo in questa tappa del 2019. Finale senza grosse sorprese, come preventivato alla vigilia, tra Luca Carli (cesenate, ex campione del mondo 2016/2017) e il compagno cervese Gianmaria Pazzaglia, contro la coppia romana Alessio Chiodioni e Davide Benussi (entrambi ex vice campioni del mondo). L’ha spuntata il duo Carli/Pazzaglia dopo un incontro che non ha lesinato giocate spettacolari. Terzi classificati Urbini/Zaghini e Lorenzo De Rosa di Campobasso in coppia con Alfredo Parnanzini. Anche in questa edizione del decennale tutto davvero organizzato in maniera impeccabile dal presidente della Urban Sport Campobasso Pasquale Iacobucci. Un ringraziamento particolare va ai padroni di casa del Lido Tricheco di Termoli che da anni offrono la loro ospitalità per un evento di livello sempre più alto e ai numerosi ed affezionati sponsor per il loro prezioso contributo.