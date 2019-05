Deceduto l’84enne investito nel parcheggio dell’ospedale

È morto Vittorio Russo, l’84enne investito da un’auto nel parcheggio dell’ospedale di Isernia, lo scorso 11 maggio.

L’anziano in un primo momento era stato ricoverato al Veneziale, poi trasferito al Neuromed, dove è deceduto. La procura di Isernia, trattandosi di una vittima di incidente stradale, ha disposto l’autopsia e i funerali in programma per questo pomeriggio alle 16 presso la chiesa di Mastrati sono stati rinviati a data da destinarsi.