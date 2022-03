Deceduto Angelo Armenti, ex sindaco di Castelpetroso

È deceduto all’Hospice di Larino Angelo Armenti, 74 anni, ex sindaco di Castelpetroso, dal ‘90 al ‘99. I funerali oggi, alle 15, alla chiesa della Madonna della Libera, nella Frazione Indiprete dì Castelpetroso.

Così, a nome di tutto il paese, lo ricorda Alberto Forte: “Se ne va una colonna di Castelpetroso sempre aperto al confronto costruttivo, sindaco per due mandati del nostro paese, le sue consiliature furono ricche di tanto fare, di cui ricordo con piacere la piazza antistante la chiesa della Madonna della Libera, che volle intitolare al compianto Don Raffaele, il restauro delle fontane, la cura degli uffici pubblici, il rifacimento delle vie interne, con lui se ne va anche un amico. Ci resta il suo esempio il suo amore per il nostro paese e la spinta a fare sempre meglio per mettere a frutto ciò che il suo esempio ci ha lasciato, ciao Angelo”.