Decadenza Gravina, slitta ancora il passaggio di consegne alla vice sindaca Felice

Dibattito subito rovente in Aula con l’opposizione che ha abbandonato i lavori: ora il termine fissato dal Tuel è il 4 settembre. Sulla redistribuzione delle deleghe tra gli assessori il tema è aperto: “Ragionamenti in corso in giunta e maggioranza”

La vice sindaca di Campobasso, Paola Felice, dovrà attendere (almeno) fino al prossimo 4 settembre per ricevere la fascia tricolore da Roberto Gravina, eletto consigliere regionale e quindi incompatibile, e diventare di fatto la prima donna nella storia della città a ricoprire quel ruolo. Il nuovo termine di dieci giorni, affinché l’Aula di Palazzo San Giorgio deliberi sulla questione dell’incompatibilità del primo cittadino, scatta infatti da oggi, venerdì 25 agosto, come previsto dall’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali.

Restando al dibattito squisitamente politico, il dibattito si è fatto subito acceso, specialmente sul fronte delle opposizioni di centrodestra e centrosinistra che, per protesta, hanno poi abbandonato i lavori. Intanto, nel pomeriggio di oggi, si terrà la conferenza dei capigruppo per stabilire la data della prossima seduta in cui però non si discuterà della decadenza del sindaco Gravina che sarà oggetto di un’ulteriore convocazione.

Dal canto suo, la vice sindaca Felice non si è scomposta più di tanto per l’ennesimo slittamento della discussione in Aula: “Con il ruolo di vice sindaco ho avuto il piacere e l’onore di affiancare Roberto Gravina nella scorsa consiliatura ed è un ruolo che conferma il lavoro già fatto. Il tema delle deleghe è aperto – ha confermato rispondendo ad una domanda diretta – e stiamo facendo dei ragionamenti in maggioranza e in giunta perché, di fatto, la stessa giunta era abbastanza ristretta e quindi il carico di lavoro andrà probabilmente redistribuito. Non abbiamo ancora deciso le modalità, ma stiamo valutando tra noi assessori come redistribuire le cariche del sindaco Gravina”. I prossimi giorni, caldi non solo dal punto di vista climatico, porteranno consiglio in casa M5S. (adimo)